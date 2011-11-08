Меланома кожи. Симптомы меланомы. Стадии меланомы - консультация онколога и хирурга в Беларуси. Самолечение увеличивает риск смерти

Еще в 2004 году Гельфондом была сформулирована классификация факторов риска развития меланомы. Эти факторы можно разделить на 2 большие группы: экзогенные (действующие извне) и эндогенные (особенности самого организма пациента). К экзогенным факторам наиболее часто относится действие ультрофиолетового излучения, причем это не хронически малые дозы, а именно солнечные ожоги, то есть большие дозы излучения. Даже перенесенные в детстве ультрофиолетовые ожоги кожи могут способствовать развитию меланомы уже в более зрелом возрасте. Сегодня загорелое тело практически канон красоты. Но вы вряд ли найдете в гламурном журнале фото людей, которые под палящим солнцем заработали себе меланому. А ведь для развития этой опасной опухоли бывает достаточно однократного интенсивного ожога кожи, полученного во время загорания. Если мы в Беларуси привыкли к мощности солнечного излучения, которое для наших широт применимо, то вот эти поездки на юг 2-3 раза в год и загорание без всякой меры являются существенным фактором риска. Наиболее хороший пример, это характеризующий: у белого населения Австралии, которое там оказалось, генетически не приспособленного к той мощности излучения, меланома занимает первое место в структуре заболеваемости. И она фактически в 20 раз выше, чем у нас. Мы генетически к той мощи солнечного излучения не приспособлены. Надо это помнить. Все хорошо в меру. Солярием тоже нельзя увлекаться, то есть при пользовании солярием надо соблюдать элементарные меры предосторожности, которые прописаны в каждой памятке. Так что держитесь от палящего солнца подальше, особенно если у вас первый или второй тип кожи. В промежуток времени с 11 до 15 часов проводите в тени деревьев. Имеет значение гормональный уровень и возраст. У женщин в климактерическом периоде, когда начинается затухание гормональной системы, то есть организм становится менее защищенным, тоже некоторые пигментные образования могут пойти в рост. Еще сочетание несколько факторов. Не только одно солнце. Допустим, женщина загорала очень много когда-то, у нее наступил климакс, у нее проблемная щитовидная железа. То есть ряд факторов, их сочетание может привести к патологическому образованию на коже в виде меланомы.

Действительно, учеными установлена связь между гормональными нарушениями, приемом гормональных средств и возникновением меланом кожи.

Когда есть нарушение обмена веществ, изменение в пигментном обмене печени, то это тоже тот фактор, который способствует появлению меланомы. Профессиональный фактор риска развития меланомы также нужно минимизировать. Люди, которые работают под воздействием солнца, то есть на улице, люди, которые работают с радиоактивными веществами, люди, которые могут работать на тех предприятиях, где могут быть подвержены травматизации. Еще один фактор развития меланомы — воздействие на кожу агрессивных химических веществ. Женщинам, особо увлекающимся окраской волос, надо тоже об этом помнить и обязательно обследовать волосистую часть головы при наличии пигментных образований. Перекись водорода, входящая в состав красителей, тоже может способствовать развитию меланомы. Плюс дозы радиационного воздействия ионизирующего излучения тоже является фактором риска меланомы. Люди говорят, что если потревожить родинку, можно умереть. Онкологи поддерживают, но уточняют: не от ее удаления, а от повреждения. Одноразовая травма необязательно приведет к меланоме. Но тем не менее, особенно если крупные папилломотозные невусы травмированы, то лучше посмотреть специалисту. Может быть, даже лучше порекомендовать удалить такой папилломотозный невус, который все время травмируется. Лучше своевременно удалить его хирургическим путем, чем дожидаться развития меланомы, как злокачественного патологического процесса в этом пигментном образовании. Пигментное образование, которое находится в зоне, где оно часто травмируется (зона пояса у мужчин и у женщин, спина у женщин, где находится зона нижнего белья, лицо у мужчин, что во время бритья может травмироваться, волосистая часть головы), то есть в любой зоне, где возможны травмы пигментных образований — это повод обратиться к врачу и удалить их, пока не пошло озлокачествление. Плюс внимательно наблюдать за своими пигментными образованиями. При их изменении, тут же обратиться к врачу, пока еще не произошла малигнизация. Караник Владимир Степанович, главный врач Минского городского онкологического диспансера, главный внештатный онколог города Минска, кандидат медицинских наук:

Рак кожи, или злокачественные образования кожи, — это собирательное понятие. Чтобы понять актуальность этой темы, можно сказать, что в структуре онкологических заболеваний, что касается прошлого, этого года, злокачественные образования кожи занимают первое место. Заболеваемость — 41,5 на 100 тысяч населения. И тенденция последних пяти лет - заболеваемость увеличивается.

Раз за разом погружаясь в тему онкологии, не перестаешь ужасаться коварству этого заболевания. Годами протекая бессимптомно, оно затем способно за считанные месяцы сжечь человеческую жизнь дотла. Впрочем, есть и другой рак — наружной локализации, оставляющий людям больше шансов на выживание. Караник Владимир Степанович:

В структуру злокачественного образования кожи входит базалиома кожи — наиболее частая опухоль из этой группы. Более характерна для лиц старшего возраста. И особенность этой опухоли в том, что она достаточно хорошо поддается как хирургической, так и лучевой терапии. Поэтому процент излечимости приближается к 100%. Гораздо большую угрозу для здоровья и жизни человека представляет меланома кожи. Караник Владимир Степанович:

В структуре онкологических заболеваний кожи всего лишь 10% принадлежит меланоме, но в структуре смертности — 80%. Фактически, внося минимальный вклад в заболеваемость, она вносит основной вклад в смертность. Эта чрезвычайно злокачественная опухоль молниеносно прорастает в слои кожи и распространяется по всему организму.

Караник Владимир Степанович:

Основной вопрос — на какой стадии эта опухоль диагностирована. Если речь уже идет о 3-4 стадии, то возможности радикального лечения достаточно сильно ограничены. Если брать на 100 тысяч населения, то 3,2 случая. За 6 месяцев 2010 года было 50 таких пациентов, по данным канцрегистра. За 6 месяцев 2011 года уже 61 пациент. То есть имеется отрицательная динамика, рост данного заболевания. Ольга Лихорад, онколог-хирург:

Это опухоль, которая возникает, казалось бы, из совсем маленькой родинки. Она очень быстро дает метастазы. Болезнь чаще всего прогрессирует и дает метастазы, то есть отсевы. Чаще всего в головной мозг, в легкие, печень, а может давать в любые органы.

У мужчин меланома встречается чаще, чем у женщин, а средний возраст заболевших около 45-50 лет. В последние годы меланому чаще выявляют и у совсем молодых людей. Ольга Лихорад:

Это люди светлокожие, рыжеволосые, люди, которые подвергаются солнечному излучению или радиации, люди, у которых есть наследственный фактор, когда кто-то страдал меланомой. Ирина Левкович, врач-онколог:

Не факт, что человек со светлой кожей и рыжими волосами заболеет. Мы не собираемся пугать никого. Мы собираемся только призвать к тому, что, если у человека такой типаж и множество различных родинок на коже, он еще любит загорать и у него сопутствующие заболевания, таким людям желательно наблюдаться регулярно и показывать свою кожу специалистам.

Достоверно установлено: меланома кожи чаще поражает лиц со слабой пигментацией кожи и повышенной ее чувствительностью к ультрофиолетовому излучению. Караник Владимир Степанович:

Если остановиться на типах кожи, то фактически сейчас, по данным современной медицинской науки, люди разделяются по типу кожи на 6 типов. Первый тип — это бледная кожа, рыжий цвет волос, обилие веснушек, голубые глаза. Второй тип — бледная кожа, но отсутствуют веснушки. Третий тип — кожа, склонная к хорошему загару, как правило, темные волосы и карие глаза. Четвертый тип — смуглая кожа, так называемый, средиземноморский тип кожи. На пятом месте очень смуглая кожа, например, как кожа у индейцев. И шестой тип — это цвет кожи, как у выходцев с Африканского континента. Достоверно, что чаще страдают люди именно с первым и вторым типами кожи. У людей с шестым типом кожи, то есть выходцев с Африканского континента, меланома встречается крайне редко и, в основном, поражает кожу на ладонях и подошвах, где пигментация менее выражена. Если меланому удается выявить на ранних стадиях заболеваемости, то человек имеет хорошие шансы на исцеление. Караник Владимир Степанович:

Если взять результаты лечения, выживаемость пациентов 1А стадии меланомы, то эти цифры находятся в пределах 97-98%. Если мы рассматриваем выживаемость пациентов, страдающих четвертой стадией данного заболевания, то выживаемость не превышает 10%, то есть разница в 10 раз. Фактически никакие современные и перспективные методы лечения эту разницу существенно не изменят. Единственная возможность снизить смертность от меланомы — профилактика и ранняя диагностика. Наблюдения показывают: тот факт, что у человека на теле имеются невусы, увеличивает риск развития у него меланомы кожи. Ольга Лихорад:

Есть такие люди, у которых очень много родинок, так называемый дипластический невус синдром. Нужно обращать внимание на изменение цвета кожи, на удлинение размеров родинки, на кровоточивость родинки. Нужно стараться такие пигментные пятна не травмировать. Если пигментное образование на коже болит или зудит, увеличивается в размерах и на нем появляются язвы, к врачу нужно обратиться незамедлительно. Караник Владимир Степанович:

Чтобы понять тот момент, когда надо действительно обратиться к врачу, учеными была сформулирована такая классификация: А, B, C, D и E. Появление любого из этих признаков — повод обратиться к врачу, причем желательно к дерматоонкологу.

А — это асимметрия. Если провести через середину родинки линию, то половины должны быть симметричны. Появление асимметрии на пигментном образовании — это повод, чтобы обратиться к онкологу. Неровный край и неодинаковый цвет разных частей родинки — это еще один признак, который должен насторожить обладателя пигментного невуса.

Караник Владимир Степанович:

Следующее — это диаметр. Считается пограничным диаметр в 6 миллиметров. Если невус вырастает больше 6 миллиметров, за ним уже надо пристальное наблюдение, надо обратиться к врачу. Следущее — Evolution (E), то есть изменение. Если наше пигментное образование начало меняться: увеличивается в размерах, меняет цвет, появилось не дай Бог, изъязвление — это тоже повод обратиться к врачу и желательно к врачу-онкологу. — Меня волнуют мои родинки, которые часто высыпают у меня на теле.

— Они давно у вас образовались?

— Да. Примерно около 15 лет назад. С 95 года они постепенно высыпают все больше и больше. Появление новой родинки на месте, где ее прежде не было, — это тоже повод обратиться к онкологу. Для постановки диагноза «злокачественная опухоль» без его опытного взгляда не обойтись. — У Вас здесь кератопапилломки. Это изменение больше возрастного характера. На животе, на грудной клетке. Это не совсем пигментные невусы, это кератотические изменения кожи, но нужно аккуратно относиться к своей коже, то есть не загорать на солнце. Они боятся солнечных лучей, травм. Если носите какую-то тесную одежду, то лучше ей не пользоваться. Они боятся травмирования, растирания. Если родинки спрятались на спине, подключайте к осмотру родственников и близких. Любое изменение размеров и окраски невуса может говорить о его перерождении в опухоль. Ольга Лихорад:

У девушки с рождения было родимое пятнышко, которое по мере ее роста росло вместе с ней. За последнее время изменился цвет. По краю появился более темный ободок. Появились папилломатозные разрастания. С одной стороны они маленькие, а с другой — ороговевшие, грубые. Этот пигментный невус начал активизироваться, он уже готов к перерождению.

Если возможности обратиться к онкологу нет, важно показаться хотя бы участковому терапевту или хирургу. Ирина Левкович:

Должен тот же самый терапевт осмотреть. Если он что-то заподозрил, то он может всегда к онкологу направить. Можно и напрямую к онкологу идти. Если человек у себя что-то обнаружил, то он приходит и говорит: «Меня что-то беспокоит, зудит. У меня появляются дополнительные пятна». Караник Владимир Степанович:

Основные людские ошибки — это самолечение. Меланома очень не любит, когда ее беспокоят. Когда люди пытаются мазать, прижигать чем-то ее, то в этой ситуации они делают только хуже. Это ведет к увеличению размеров опухоли, создается опасность метастазирования. И основная все-таки ошибка при появлении признаков меланомы — не обратиться за медицинской помощью. Эту ошибку потом исправить практически невозможно. ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАНОМЫ В лечении злокачественных опухолей кожи онкологи прибегают к целому ряду современных методов: электро- и криодеструкция, лазерное и лучевое воздействие. Однако их применение имеет свои показания, в то время как основным, наиболее радикальным методом лечения остается традиционная операция. Караник Владимир Степанович:

Что касается меланомы, то в настоящий момент основной метод лечения — это хирургический. Надо помнить и врачам, ведущим прием в поликлиническом звене, и пациентам, что при меланоме нельзя производить пункционную или эксцизионную биопсию, то есть брать кусочек опухоли на анализ. Анализ проводится только после хирургического иссечения в пределах здоровых тканей с отступлением, достаточным от данного пигментного образования. Он должен проводиться специалистами-онкологами. Юлия, пациентка:

— Появилось маленькое пятнышко, родинка после отдыха на солнце. Резкий рост произошел буквально за год. Я даже не обращала внимания. Мне сказали мои родные, что необходимо обратить внимание. Врачи, у которых я была на приемах и различных консультациях, порекомендовали обратиться к онкологу, сказали, что с этим шутить нельзя. Сейчас Юлии будет проведена операция — электроножевое иссечение опухоли. Перерожденную ткань удалят вместе с участком внешне не измененной кожи. — Сейчас мы иссекаем опухоль нешироко, потому что это только подозрение на меланому. Опухоль иссекается и отправляется на срочное гистологическое исследование. Через 20-30 минут мы получаем ответ гистологического исследования, и тогда, если понадобится, операция будет продолжена.

При лечении меланомы кожи хирургия может сочетаться с лекарственной и иммунологической поддержкой. Кроме того, успешно применяется и лучевая терапия. Если меланома выявлена на первых стадиях развития, одного лучевого воздействия можем быть достаточно для устранения болезни. Галина Сильченко, заместитель главного врача по радиологической службе:

Суть метода заключается в непосредственном контакте, воздействии излучения на опухоль. Как правило, это местное воздействие с небольшим побочным эффектом. Один из основных видов лечения рака кожи — это короткофокусная рентгенотерапия. Данный метод позволяет полностью излечивать опухоль. Практически 90% пациентов излечивается при ранних стадиях рака кожи, базалеомы кожи. Остается небольшое светлое пятнышко на коже, которое практически незаметно, если к нему не присматриваться. Поэтому не нужно бояться лучевого лечения рака кожи, потому что это очень хороший вид лечения и он дает очень хороший косметический эффект.