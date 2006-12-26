Медучреждения Беларуси получают награды

Три белорусских учреждения получили в Москве награды 2-го международного конкурса на лучшее учреждение по профилактике заболеваний, укреплению здоровья и реабилитации ветеранов войн и участников локальных конфликтов. Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" удостоен VIP-диплома и специальной премии "Уникальное учреждение СНГ". Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны занял второе место. Республиканский центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов, расположенный в Витебске, стал лауреатом конкурса в номинации "За медико-социальную и психологическую реабилитацию семьи". Всего в конкурсе участвовали 146 реабилитационных учреждений СНГ. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании межгосударственной ассоциации госпиталей ветеранов Великой Отечественной войны, в которую, кроме России, Украины, Молдовы, может войти и Беларусь.