Медики советуют беременным не употреблять БАДы и не увлекаться поливитаминными комплексами

Применение биологически активных добавок во время беременности категорически противопоказано.

Кристина Сквернюк, акушер-гинеколог 12-й городской поликлиники:

БАДы не протестированы на людях. Они проходят упрощенную схему регистрации в отличие от лекарственных препаратов. Поэтому применять биологически активные добавки в период беременности категорически запрещено.

По ее словам, БАДы обычно содержат свыше пяти составляющих, и как они будут взаимодействовать в организме, трудно предположить. Будущим матерям, считает К. Сквернюк, также нежелательно увлекаться поливитаминными комплексами, особенно если они не употребляли их до наступления беременности. Это может вызвать аллергические реакции и другие осложнения со здоровьем, как у самой женщины, так и у будущего малыша, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минск-новости».

