Медики прогнозируют среднюю интенсивность эпидемии гриппа в Беларуси

Январский дождь стал очередным испытанием для белорусских водителей и пешеходов. Синоптики всю неделю обещают неустойчивую погоду и переходы температуры от плюса к минусу. На завтра они объявили штормовое предупреждение в связи с гололедицей. Коммунальщики работают без устали, хватает забот и медикам.

Пациентов с насморком, больным горлом и температурой у Тамары Васильевны десятки в день. Есть и первые случаи гриппа, пока в легкой форме. Всему виной резкая перемена погоды — почти весенняя оттепель. Однако эпидемию респираторных заболеваний здесь ждут только к концу месяца. Поэтому и сейчас прививают от гриппа.

Тамара Поплавская, заведующая терапевтическим отделением 3-ей центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района Минска:

Начинать укреплять иммунитет нужно начинать с лета, закаливающие процедуры: это и хождение босиком, и обливания холодной водой.

Прививки уже сделали более двух миллионов белорусов. Это рекорд за всю историю вакцинации. В первую очередь иммунизацию прошли дети и взрослые зоны риска. Использовали французскую, китайскую и даже голландскую вакцину. Она повышает иммунитет и снижает тяжесть протекания самой болезни.

Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Ни какие-то народные средства, ни даже те же лекарственные препараты не помогают предотвратить развитие заболевания. Они только как дополнение к вакцинопрофилактике. Я думаю, что население становится более грамотным в этих вопросах.

Эпидемию ожидают средней интенсивности. Будут вирусы гриппа А и В. В минских аптеках на противопростудные и жаропонижающие препараты ажиотажа нет. Хотя фармацевты давно готовы встретить вирус во всеоружии. По практике прошлого года, иммуномодуляторы и оксолиновая мазь — в избытке.

Наталья Былинская, заведующая аптекой:

Аптека работает в рабочем режиме. Товар завозится регулярно. При необходимости, завоз будет организован, естественно, чаще, если в этом будет такая потребность.

Пока медики только готовятся к повышению «температуры», травматологи уже пожинают её плоды. У пациентов ушибы лодыжек и переломы рук. Сейчас медики работают в штатном режиме. Но из-за капризов погоды, не исключено, скоро перейдут на особый.

Александр Красильников, заведующий травмопунктом Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Лучше лишний раз посмотреть под ноги, на дорогу, на светофор. Беречь себя.

Погода на этой неделе будет то теплой, то холодной. Синоптики обещают и мокрый снег, и туман и дождь. Единственным плюсом будет лишь минус на праздник — 7 градусов мороза на Старый Новый год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».