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Медики прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на конец января

19 января 2011 13:06
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Медики советуют укреплять организм витаминами и заниматься спортом.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидают в конце месяца. Однако он будет ниже среднего уровня. С начала января в столице грипповали только 7% заболевших. И столь позднее начало циркуляции вируса связано со своевременной вакцинацией населения. Надежную защиту против гриппа обеспечил себе каждый четвертый минчанин.

Елена Фисенко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В этом году огромное количество предприятий выделило деньги на вакцинацию своих сотрудников. На каждого привитого экономический эффект составляет 60-70 долларов в эквиваленте. Это деньги, которые предприятия сберегают за счет того, что люди не заболевают.

# Здоровье

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