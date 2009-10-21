Медики обеспокоены устойчивым ухудшением здоровья белорусских школьников

Нарушение остроты зрения и осанки – самые популярные диагнозы. За последнее время заболеваемость учеников возросла на четверть, а старшеклассников и того больше.К абсолютно здоровым сегодня можно отнести только каждого десятого школьника. В последнее время увеличилось и число детей с врожденной патологией. К слову, значительное количество призывников прошлого года, а значит вчерашних выпускников школ и гимназий, признана негодными к военной службе. В больничных картах детей все чаще фигурируют болезни костно-мышечной и мочеполовой систем, сосудистые патологии, устойчиво растет число психических расстройств.