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Медики обеспокоены устойчивым ухудшением здоровья белорусских школьников

21 октября 2009 20:02
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Нарушение остроты зрения и осанки – самые популярные диагнозы. За последнее время заболеваемость учеников возросла на четверть, а старшеклассников и того больше.К абсолютно здоровым сегодня можно отнести только каждого десятого школьника. В последнее время увеличилось и число детей с врожденной патологией. К слову, значительное количество призывников прошлого года, а значит вчерашних выпускников школ и гимназий, признана негодными к военной службе. В больничных картах детей все чаще фигурируют болезни костно-мышечной и мочеполовой систем, сосудистые патологии, устойчиво растет число психических расстройств.
# Здоровье

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