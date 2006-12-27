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Медики на страже здоровья минчан и гостей столицы

27 декабря 2006 14:21
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142 бригады скорой помощи будут дежурить в Новогоднюю ночь в столице. Они уже обеспечены необходимыми медикаментами и готовы к работе в праздничные дни.Основной поток звонков медики ожидают 1 января. Сказываются последствия встречи Нового года. На сей раз в праздник ожидается снижение травматизма. Избежать "массового гипсования" в этом году поможет прогнозируемая неснежная погода. В медучреждениях города дополнительно будут дежурить квалифицированные специалисты.
# Здоровье

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