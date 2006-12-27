Медики на страже здоровья минчан и гостей столицы

142 бригады скорой помощи будут дежурить в Новогоднюю ночь в столице. Они уже обеспечены необходимыми медикаментами и готовы к работе в праздничные дни.Основной поток звонков медики ожидают 1 января. Сказываются последствия встречи Нового года. На сей раз в праздник ожидается снижение травматизма. Избежать "массового гипсования" в этом году поможет прогнозируемая неснежная погода. В медучреждениях города дополнительно будут дежурить квалифицированные специалисты.