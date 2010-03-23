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Медики контролируют ситуацию с распространением кишечной инфекции в Пинске

23 марта 2010 11:53
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Новых случаев заболевания больше не выявлено.

Вспышка носила локальный характер и зафиксирована только в одном детском саду. Вероятнее всего, инфицирование произошло из-за плохо приготовленного блюда в столовой детского учреждения или некачественных продуктов.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Ситуация в Пинске стабилизировалась, очаг локализован. Сегодня на лечении находятся 88 детей и четверо взрослых. Степень их отравления — легкая и средняя. Все они находятся под наблюдением. Их консультируют специалисты, причем не только областные, но и республиканские. Я думаю, что к концу недели дети будут выписываться домой.

Напомним, вспышка кишечной инфекции зарегистрирована в Пинске несколько дней назад.

Расследование ЧП продолжается. Очаг инфекции пока не установлен. Лабораторное заключение санитарная служба получит через несколько дней.

# Здоровье

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