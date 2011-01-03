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Медики Беларуси: в Новогоднюю ночь вызовов было меньше, чем в другие праздничные дни – около двух тысяч

03 января 2011 15:06
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Больше всего обращений – с гололедными травмами, переохлаждениями и обморожениями.

Несмотря на то, что накануне милиция провела рейд по местам незаконной продажи петард, без пиротехники все же не обошлось. В итоге пострадали 28 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вот пациентов в нетрезвом состоянии было минимальное количество.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Пойти покататься на коньках сейчас проблематично. Людей очень много. Это говорит о том, что люди ориентированы не на распитие спиртных напитков, а на здоровый образ жизни. На нормальное отношение к своему организму.

# Здоровье

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