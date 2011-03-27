Медицинский туризм в Беларуси: иностранки активно едут рожать в Витебскую область

Медицинский туризм активно развивается на Витебщине. Россияне и латыши все чаще выбирают белорусских акушеров и стоматологов.

Только с начала года регион заработал на экспорте медуслуг около 100 тысяч долларов. Причем новейшие технологии доступны не только в областном центре, но и в приграничных районах.

Первенец россиянки Татьяны на свет появится в Беларуси. Роддом будущая мама из города Великие Луки выбирала долго. В Витебск приехала на диагностику. Впервые увидела на УЗИ изображение малыша в 3D, познакомилась с врачами и решила рожать здесь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна:

Мы узнали, что в Витебске есть замечательный роддом, где работают квалифицированные специалисты, хорошие условия. У меня недавно приехала отсюда подружка, которая подтвердила личным опытом, что всё очень понравилось. Доверившись ее словам и прочитанным отзывам, мы приехали сюда.

И это не единственный случай. Недавно пара москвичей свое решение рожать в Беларуси мотивировала опасением начала родов в дорожной пробке в российском мегаполисе.

Елена Леонович, главный врач Витебского городского клинического родильного дома №1:

Пары говорят, что это стало проблемой. Ведь это большой город и транспорт, неглядя даже на то, что это машина скорой помощи, останавливается в пробке. И мужья беспокоятся, как жена будет доставлена в роддом, в какой роддом она попадет. К тому же, важен уровень оказания и качество оказания медицинской помощи.

Экспорт медуслуг Витебщины расширяет границы. Теперь медицинские туристы едут за помощью не только в областной центр, но и в приграничные районы региона. Одними из первых новые виды высокотехнологичной помощи освоили новополоцкие медики.

Здесь пациентов буквально ставят на ноги благодаря освоенным операциям по эндопротезированию суставов. Новейшее оборудование закуплено для кардиореанимации. Но самая «продаваемая» на экспорт услуга — замена хрусталика глаза.

Александр Трапезников, главный врач Новополоцкой центральной городской больницы:

Наши специалисты зарекомендовали себя. В то же время и ценовой фактор имеет значение. Такие операции значительно дешевле у нас, чем в России и тем более в странах Западной Европы.

Чтобы избежать очередей, освоенные в области виды услуг переносятся на периферию. Яркий пример — первая районная стоматологическая поликлиника в Глубоком. Затраты на новейшее оборудование окупятся за полтора года, считают специалисты. От пациентов из Прибалтики нет отбоя.

Юрий Деркач, начальник Управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Порядка 45 специалистов выехали в прошлом году за рубеж для того, чтобы освоить новые технологии. Сейчас 30% из них уже внедрены. Планируется закуп соответствующего оборудования. В основном, это оборудование будет закупаться за счет средств, которые мы получим от экспорта услуг.

Распределяет потоки медтуристов созданное в регионе медицинское турагентство. Все больше зарубежных пациентов попадают к белорусским докторам именно через него. В этом году Витебщина планирует заработать на экспорте медицинских услуг 17 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».