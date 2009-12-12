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Медицина высшего класса становится доступной на региональном уровне

12 декабря 2009 15:13
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Современный ангиограф, который появился в столичной Больнице скорой помощи, позволяет оперировать больных с минимальным травматизмом.

С помощью нового комплекса уже проводится ряд диагностических исследований, а также лечатся такие патологии, как ишемическая болезнь сердца, поражения сосудов головного мозга и артерий конечностей. Эта технология завоевала огромную популярность во всём мире. Некоторым пациентам удаётся навсегда забыть даже о хронических заболеваниях.

Александр Бейманов, заведующий рентгеноперационным отделением Больницы скорой медицинской помощи:
Проводится специальный инструментарий, который может эффективно решать такие проблемы как, например, острый инфаркт миокарда. Пациента с тромбозом коронарной артерии мы можем быстро взять на операционный стол и поставить специальные устройства, которые быстро восстановят кровоток. И потом возникает вопрос: ставить ли вообще такой серьёзный диагноз, как инфаркт миокарда, пациенту впоследствии.

# Здоровье

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