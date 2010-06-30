Лжемедик продавал ветеранам вместо лекарств биологически активные добавки

За свою доверчивость две женщины в Минске уже расплатились не только рублем, но и собственным здоровьем.

Сначала мужчина находил жертвы по телефону, представлялся новым лечащим врачом и обсуждал время визита. По несколько часов на дому убеждал случайных пациентов отказаться от своих лекарств и купить его таблетки от всех болезней. Панацею продавал сразу курсами по три баночки. За БАДы пенсионерки выкладывали от 300 тысяч до миллиона рублей. Когда доверчивые люди стали искать псевдомедика по визитке, оказалось – ни номера, ни человека с такой фамилией в поликлинике нет.

Людмила Луговец, начальник отдела комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

– Лекарства выписывает только врач, он выписывает рецепт пациенту и на основании этого рецепта сам пациент должен получить этот препарат в аптеке. Медицинские работники лекарственные препараты по квартирам, по домам не разносят, такой практики у нас никогда не было, и нет.

Сколько людей купили эти добавки – пока неизвестно, как и личность мошенника. Уголовное дело пока не возбуждено, так как заявлений от пострадавших нет. Вывод один, не всякий посторонний, приходящий в ваш дом имеет благие намерения и за доверчивость можно серьезно поплатиться.