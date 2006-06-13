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Люди вымирающей профессии

13 июня 2006 07:59
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Патологоанатомическая служба Беларуси близка к кризису. Специалистов в стране уже не хватает. Те, кто работает в этой сфере медицины, собрались 12 июня на свой первый съезд для того, чтобы обсудить внедрение новых технологий в практику.

Профессия кажется мрачной, но без этих специалистов половину диагнозов поставить было бы невозможно. Чтобы углубиться в конкретику, нужны специальные знания.

Эти врачи работают, чтобы их коллеги не ошибались. К патологоанатомам не ходят на прием. Но как минимум каждый четвертый минчанин имеет дело с этими специалистами. 90% работы экспертов связано с живыми людьми.

В анатомичке, конечно,  не повеселишься. Но, по словам самих же специалистов, люди они добрые и миролюбивые. Только специфика работы иногда вынуждает быть суровыми.

# Здоровье

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