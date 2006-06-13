Люди вымирающей профессии

Профессия кажется мрачной, но без этих специалистов половину диагнозов поставить было бы невозможно. Чтобы углубиться в конкретику, нужны специальные знания.
Эти врачи работают, чтобы их коллеги не ошибались. К патологоанатомам не ходят на прием. Но как минимум каждый четвертый минчанин имеет дело с этими специалистами. 90% работы экспертов связано с живыми людьми.
В анатомичке, конечно, не повеселишься. Но, по словам самих же специалистов, люди они добрые и миролюбивые. Только специфика работы иногда вынуждает быть суровыми.