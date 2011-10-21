В Беларуси здравоохранение выведено на мировой уровень. Особенно в последние годы большой шаг вперёд сделала кардиология. Это сегодня на встрече с Президентом Александром Лукашенко отметили ведущие в этой сфере здравоохранения специалисты. В эти дни в Беларуси проходит Евразийский конгресс кардиологов.

35-летнему Юрию Короленку кардиологи буквально спасли жизнь. Операцию провели в родном Гомеле. Подобные кардиологические центры теперь есть в каждом областном центре. В южном регионе был первый. Теперь это один из крупнейших. Сегодня здесь проводят сложнейшие операции.

Сергей Саливончик, заместитель главного врача Гомельского диспансера:

Сегодня я могу уверенно сказать, что очереди на аортокоронарное шунтирование у нас практически нет. Максимум 10-14 дней ожидают плановые пациенты, если необходимо экстренное кардиохирургическое вмешательство, то очереди нет вообще. Человек оперируется тогда, когда нужно по клиническим показаниям.

Концепция национальной безопасности. В числе главных — борьба с болезнями сердца. В этом направлении еще многое предстоит сделать. Но и многое уже создано. Модернизированы медицинские учреждения. Доступность квалифицированной помощи: районный — областной уровни — республиканский. Белорусские кардиологи пошли дальше. Международный опыт, учеба, тренинги. Первая пересадка сердца. Сегодня уже сами передают опыт. В Казахстане белорусы провели первую операцию по трансплантации сердца. Теперь вот Евразийский конгресс кардиологов проходит в Беларуси — собрались ученые из 12 стран. Это говорит о признании отечественной школы. Белорусский опыт изучают ведущие кардиологи мира. Сегодня своими наблюдениями они поделились с главой государства.

По сути получился диалог. Гости признаются: за время пребывания в Беларуси, ознакомились с кардиологической системой в республике. Она сделала большой шаг вперед.

Александр Лукашенко:

Это некое направление моей гордости — создание нормального здравоохранения в нашей стране. Я причастен к основным новациям, я помню, когда мы начали пересадку осуществлять, и мной было принято решение идти и этим путём, развивать и эти направления. Потом начали и клетку исследовать, ещё что-то такое — то, чем занимаются все в мире. Может мы не достигли такого уровня, но уже результаты есть.

В Беларуси есть база, есть опыт, его сохранили и теперь приумножают. Это утверждает кардиолог от бога, министр здравоохранения СССР. Евгений Иванович Чазов называет основу, на которой держится медицина: здоровый образ жизни, профилактика, высокие технологии, и, конечно, поддержка государства. Без нее никуда.

Евгений Чазов, директор Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава Российской Федерации:

Когда-то, будучи министром, я приехал в Англию и встречался с Маргарет Тетчер. Спросил: шахта приватизировали, железные дороги, а здравоохранение государственное. Она сказала: если я это сделаю, то уже через две недели не буду премьер-министром. Потому что это государство.

Александр Лукашенко:

Здравоохранение в стране — это, прежде всего, государственный приоритет. Правильно говорит академик Евгений Чазов, что никакие частные компании, никакие частные структуры и медицинские центры, и врачи-частники не решат проблему здравоохранения, если этим не будет заниматься государство.

Анатолий Мартынов, кардиолог со стажем, предлагает прибавить в фундаментальных исследованиях и генетике. Ведь за этим будущее. Еще в раннем детстве можно прогнозировать болезни сердца.

Анатолий Мартынов, президент Евразийской ассоциации кардиологов:

То, что вы сделали за последние годы — редкая страна может похвалиться такими успехами: по внедрению новых технологий и так далее. Есть два направления: первое — фундаментальные исследования в более широком смысле слова, поддерживать их нужно. А если говорить об одном из конкретных направлений, то это генетика в кардиологии. Мы можем в рамках сотрудничества это делать.

Александр Лукашенко:

У нас есть люди, неплохие кадры есть. И с возможностями любой из республик, в том числе России, мы с удовольствием будем этим заниматься. Что касается генетики — точечно мы в нескольких центрах к этом подходим.

Продолжая разговор, Евгений Иванович Чазов добавляет: болезни сердца — с ними врачам надо бороться вместе в тесном сотрудничестве.

Евгений Чазов, директор Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава Российской Федерации:

С вашим известным хирургом, которого мы в России прекрасно знаем, они вместе работают над принципиально новым направлением — гибридная хирургия. Надо сохранять в нашем медицинском мире единение.

Александр Лукашенко:

Что касается Ваших предложений по кардиологическим программам, в том числе и по гибридной хирургии — для меня это, честно говоря, ново. Но если это большая перспектива — с большим удовольствием. То, что мы некоторые программы можем сделать союзными — бюджет Союзного государства у нас немаленький — это вполне естественно.

Представитель из Сербии Горан Миласинович пригласил Беларусь в ассоциацию кардиологов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Горан Миласинович, директор аритмилогического клинического центра Сербии:

Мы приветствуем активное участие Беларуси в этой инициативе, это образовательные программы. И я очень рад объявить, что белорусский центр присоединится к этой программе.

Сильное здравоохранение — здоровая нация, отмечают кардиологи. А еще много детей. К слову в Беларуси сейчас разрабатывается новая программа поддержки многодетных семей.

Александр Лукашенко:

Нам никуда не уйти, как строить и передавать в собственность дома и приусадебные участки в самых престижных местах возле Минска, в селах, деревнях тем, кто родил пятеро детей. Вот тебе домик — не дворец, нормальный домик, чтобы можно было жить — и приусадебный участок, соток 20-30, чтобы они могли на себя работать. Таких семей у нас уже достаточно. Белорусы не отвыкли на земле работать, и для них это высшее благо — каждый старается в удобном престижном месте получить участок для строительства дома. Я подумал о том, что таким семьям придется государству строить.

Уже по окончании встречи, участники отмечают, беседа получилось теплой и результативной. Теперь задача двигаться вперед.

Айнагуль Джумагулова, директор национального центра кардиологии и терапии (г. Бешкек, Кыргызстан):

Та структура, которая выстроена сейчас в Беларуси, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов, и заканчивая крупными центрами, которые занимаются высокотехнологичной медициной, находится под вниманием президента республики. Это вызывает очень большое уважение.