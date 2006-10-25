Лучшему терапевту по "оскару"

Впервые в этом году семи лучшим врачам общей практики Беларуси вручат специальные статуэтки. Терапевтический "оскар" представляет собой прозрачную стелу с аббревиатурой съезда и фонендоскопом. На открытии съезда в Минском государственном медицинском университете 25 октября состоится награждение победителей, которых выбрали по результатам конкурсов во всех областях страны. Мероприятие проводят с единственной целью - поднять престиж профессии врача-терапевта. Форум соберет более 300 делегатов и гостей.