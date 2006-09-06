Лучше предупредить, чем лечить

В Октябрьском районе столицы открылся Центр профилактики и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.Центр разместился на базе 3-й городской поликлиники и оснащен новейшим медицинским оборудованием: узи-аппаратом, холтеровскими мониторами, велоэргометром. Cегодня профилактическое направление одно из самых перспективных в медицине. Открытие Центра будет способствовать снижению смертности от кардиозаболеваний. Пока эти недуги чаще других приводят к летальному исходу.