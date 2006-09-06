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Лучше предупредить, чем лечить

06 сентября 2006 11:45
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В Октябрьском районе столицы открылся Центр профилактики и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.Центр разместился на базе 3-й городской поликлиники и оснащен новейшим медицинским оборудованием: узи-аппаратом, холтеровскими мониторами, велоэргометром. Cегодня профилактическое направление одно из самых перспективных в медицине. Открытие Центра будет способствовать снижению смертности от кардиозаболеваний. Пока эти недуги чаще других приводят к летальному исходу.
# Здоровье # Здоровье

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