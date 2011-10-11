Лицам, не достигшим 18 лет, запретили посещать солярий

В американском штате Калифорния с 1 января вступит в силу закон, по которому лицам, не достигшим 18 лет, запрещено пользоваться соляриями. Закон подписал губернатор штата Джерри Браун, сообщают информагентства.

Один из авторов законопроекта сенатор Тед Лию заявил, что молодежь следует оградить от «смертельно опасных» доз ультрафиолетовой радиации, которые используются в соляриях. «Если бы все знали об истинной опасности соляриев, это привело бы к шоку, - сказал сенатор. - Мы наблюдаем распространение эпидемии рака кожи, который стал самой распространенной формой рака среди женщин в возрасте 25-29 лет».



До вступления нового закона в силу в Калифорнии продолжит действовать ранее введенная норма о запрете соляриев для детей в возрасте до 14 лет, а также о возможности пользования соляриями лишь с разрешения родителей подросткам старшего возраста.



В Англии и Шотландии подросткам моложе 18 лет запрещено пользоваться соляриями с апреля этого года. Бразилия ввела полный запрет на эти устройства.