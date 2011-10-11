Лицам, не достигшим 18 лет, запретили посещать солярий

Один из авторов законопроекта сенатор Тед Лию заявил, что молодежь следует оградить от «смертельно опасных» доз ультрафиолетовой радиации, которые используются в соляриях. «Если бы все знали об истинной опасности соляриев, это привело бы к шоку, - сказал сенатор. - Мы наблюдаем распространение эпидемии рака кожи, который стал самой распространенной формой рака среди женщин в возрасте 25-29 лет».
До вступления нового закона в силу в Калифорнии продолжит действовать ранее введенная норма о запрете соляриев для детей в возрасте до 14 лет, а также о возможности пользования соляриями лишь с разрешения родителей подросткам старшего возраста.
В Англии и Шотландии подросткам моложе 18 лет запрещено пользоваться соляриями с апреля этого года. Бразилия ввела полный запрет на эти устройства.