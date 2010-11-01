Лекарственные травы: Беларусь идет по пути импортозамещения

И крапива, и ромашка, и валериана. Выбор большой, производитель — один. Отечественный. Лекарственные травы в государственных аптеках Гродненской области исключительно белорусского производства.

В столичных аптеках ассортимент лекарственных трав «погуще». Но не все они родом с наших полей. Тут рядом с белорусским продуктом — аналогичный товар российского и украинского производства.

Ольга Кабак, фармацевт:

Хотелось бы, чтобы было побольше сборов именно белорусских. Потому что есть сборы чешские, в них идут буквально все компоненты, которые произрастают в Беларуси, а наших сборов нет. Поэтому получается, что привозят их из-за рубежа, но хотелось бы продавать и свои.

Выход из такого положения в свое время нашли в ситуации с валерьянкой. Теперь она в наших аптеках — только под белорусским брендом. А ведь еще несколько лет назад наш корень валерианы продавали и в Россию, и в Украину. Там его фасовали и возвращали нам. Только уже по другой цене.

Геннадий Хомич, заместитель директора КСУП «Совхоз «Большое Можейково»:

У нас в хозяйстве возделывается 540 га лекарственных трав, из них 53 гектара — корень валерианы на сырьё. В этом году мы планируем собрать до 90-100 тонн в сухом виде.

В нашей стране производство валерьянки налажено «от и до» — эдакий цикл замкнутого производства. Так, на завод медицинских препаратов раньше шла лишь часть сырья из совхоза «Большое Можейково». Сейчас же — абсолютно все.

Елена Вальковская, провизор в отделе маркетинга завода медицинских препаратов:

Потребность белорусского рынка мы удовлетворяем на 100%. При необходимости мы имеем возможность увеличить объем производства и в больших объемах поставлять валериану как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Завершающая стадия технологического процесса — фасовка уже готовых таблеток во флаконы по 50 штук, укупорка и маркировка. Собственно, вот в таком виде валерьянка и поступает в аптеку.

И нашему рынку хватает, и на экспорт в страны СНГ и Прибалтики остается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А между тем, хотелось бы, чтобы такое импортозамещение распространялось не только на валериану. Все же потенциал у белорусской фармацевтики огромный. И можно обойтись только своими силами. Чтобы и ромашка, и крапива, и сборы — от начала и до конца производились дома.