«Лечкомиссия» отмечает 80-летие: высокие технологии в лечении доступны не только ВИП-пациентам, но всем гражданам

Старейшая клиника Беларуси отмечает 80-летие. Это «Республиканский клинический медцентр» Управделами Президента, который в народе по старинке называют «лечкомиссия».

Его история связана со становлением всей белорусской медицинской науки. Ещё с советских времен клиника оснащалась самым передовым оборудованием. Сюда привлекают более 70 специалистов высшей квалификации, профессоров и доцентов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Причем высокие технологии в лечении доступны не только ВИП-пациентам, но всем гражданам.

Татьяна Каминская, заведующая отделением ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Это уже многопрофильное учреждение, соответствующее европейским и даже мировым стандартам, имеющее прекрасную клиническую базу.

Петер Альтхаус, профессор кафедры Берлинского университета (Германия):

Великолепно воспитанные и квалифицированные кадры, они ничем не отличаются от врачей Западной Европы. По сравнению с тем, что было 15 лет назад, вы сделали большой скачок вперёд.