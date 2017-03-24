Лечебная физкультура: базовые упражнения для укрепления здоровья

Сколиоз, остеохондроз, артрит, гипертония и ещё более десятка заболеваний. Побороть их посогают не только лекарственные препараты, но и лечебная физкультура. Необходимость её применения определяет лечащий врач. Он же даёт рекомендации о продолжительности и характере упражнений.

Существует несколько форм лечебной физкультуры. Одна из них – утренняя гигиеническая гимнастика. Она подойдёт для тех, кто хочет предупредить болезнь, нежели её лечить.

Ещё одной формой ЛФК является лечебная гимнастика. Существует целый ряд заболеваний, при которых её назначают. Одним из самых распространенных является остеохондроз позвоночника. Чтобы избежать изнурительного лечения и укрепить мышцы спины, мы приготовили для вас несколько базовых упражнений.

Выполняя эти упражнения – прислушивайтесь к вашему организму и не переусердствуйте. Не спешите, выполняйте упражнения медленно, без резких движений. Следите за своим дыханием, старайтесь не учащать и не задерживать его.

Такие простые упражнения позволят вам не только зарядиться бодростью на весь день, но и укрепить здоровье. Главное не ленитесь, и начинайте каждый свой день с утренней гимнастики.