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Лаборатории сна создана в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента Беларуси

02 августа 2011 12:08
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По данным зарубежных ученых, причиной каждой пятой аварии в той или иной степени являются проблемы со сном у водителя. Засыпание за рулем стало причиной 59 ДТП в Беларуси в прошлом году (при этом погибли 10 человек, 81 получил травмы различной степени тяжести) и 63 ДТП в 2009-м (погибли 25 человек, травмированы 76).Засыпание за рулем может быть обусловлено как единичным невысыпанием накануне поездки, так и системными расстройствами сна, приводящими к выраженной дневной сонливости. Наиболее частым подобным недугом является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Одним из признаков болезни является храп, при котором снижается количество вдыхаемого воздуха, вплоть до скоротечной остановки дыхания, что вызывает повышенную сонливость. Распространенность апноэ у лиц старше 30 лет составляет 4-7%. Тяжелой формой болезни страдает около 2% всего взрослого населения планеты. По статистике, у больных СОАС частота ДТП в 4-6 раз превышает среднестатистические показатели.
# Здоровье # Белоруссия

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