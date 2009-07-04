Купание запрещено в 25 водоемах Беларуси

Пригодность водоемов определяется их соответствием требованиям и нормативам, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Беларуси.

Если в Могилевской, Гомельской и Гродненской областях находится всего по одному водоему, где гражданам запрещено освежиться в жаркий день (река Березина в районах центрального пляжа и пляжа «6-й микрорайон» Бобруйского района, река Припять и озеро парково-замкового комплекса «Мир» Кореличского района, то в Витебской и Минской областях таких водоемов по 7.

В Витебской области нельзя купаться в реке Западная Двина (за исключением зоны отдыха парка «Мазурино»), реке Лучеса, реке Витьба, на озерах Шаты, Суя и Яново Полоцкого района, в зоне отдыха детского оздоровительного лагеря «Чайка».

В Минской области купание запрещено в таких водоемах, как Смолевичское и Петровичское водохранилища, озеро Михайловское Пуховичского района, озера у деревни Новоселки, деревни Слобода, деревни Мстиж и у деревни Холхолица Борисовского района.

В Брестской области для купания закрыты озеро Светиловское Барановичского района, река Щара в районе деревни Дарево Ляховичского района, озеро Сятье деревни Велемичи Столинского района, зона отдыха оздоровительного лагеря «Чайка» Ляховичского района, река Ведьма в Ляховичах.

В Минске купание запрещено в водохранилищах «Птичь», «Цна», в зонах отдыха в районе пляжей №1, 2-5, 8,9 Заславского водохранилища.

Установлены нормативы содержания в воде водоемов бактерий группы кишечной палочки, при соблюдении которого купание является безопасным. Кроме того, вода не должна содержать возбудителей заболеваний, жизнеспособных яиц гельминтов. На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки, пятна минеральных масел и скопление других примесей. Вода не должна иметь несвойственных ей запахов, содержание химических веществ не должно превышать предельно допустимых концентраций? сообщает БЕЛТА.