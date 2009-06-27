Куда отправить использованные батарейки и просроченные лекарства?

В Беларуси обещают открыть специальные пункты приема использованных элементов питания.

— Урны для отслуживших свое батареек и аккумуляторов должны быть установлены в 2010 году в магазинах бытовой и электротехники, в ремонтных мастерских, возможно, у некоторых киосков, — поделился планами с газетой «СБ» начальник специнспекции госконтроля за обращением с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Кузьменков. — Однако ничего не мешает поставить их и раньше — уже в этом году.

К сожалению, сейчас обезвредить твердые коммунальные отходы в нашей стране можно только в одном комплексе, который находится в Гомельской области.

Без особых проблем скоро можно будет избавиться и от таблеток и микстур с истекшим сроком годности. Для этого их нужно отнести на пункты приема в ближайшую поликлинику, больницу или аптеку.

Уже в этом году КУП «Экорес» (которое занимается утилизацией и обезвреживанием промышленных, бытовых и других отходов) закупит кремационный модуль, где будут сжигать просроченные препараты. А пока большинство предприятий и медицинских учреждений пользуются услугами минского крематория. Остальные лекарства отправляют на специальные полигоны, пишет «СБ».