Круглые отличники вчетверо чаще попадают в психбольницы?

Школьники, имеющие лишь отличные оценки, страдают биполярным расстройством значительно чаще учеников со средней успеваемостью, сообщает The Daily Telegraph. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и Швеции под руководством Джемса МакКейба (James MacCabe) из Королевского колледжа Лондона (King"s College London). Отчет об их исследовании опубликован в British Journal of Psychiatry.

Исследователи проанализировали успеваемость почти 714 тысяч шведских школьников, которые завершили обязательное среднее образование в 1988-1997 годах. Успеваемость оценивалась по результатам экзаменов, которые учащиеся сдавали в возрасте 15 и 16 лет. Полученные данные ученые сравнили со статистикой госпитализаций по поводу биполярного аффективного расстройства (ранее известного как маниакально-депрессивный психоз) в исследуемой группе.



По результатам исследования, учащиеся, получавшие только отличные оценки, страдали биполярным расстройством почти в четыре раза чаще, чем ученики со средней успеваемостью. Школьники с худшей успеваемостью обращались за медицинской помощью по поводу указанного расстройства почти в два раза чаще "обычных" учеников.

Кроме того, исследователи выяснили, что пациенты с биполярным расстройством чаще других имели отличные оценки по музыке и шведскому языку. По словам МакКейба, это подтверждает результаты предыдущих исследований, в ходе которых была обнаружена связь между лингвистическими и музыкальными творческими способностями и указанным заболеванием.

Несмотря на обнаруженную связь между успеваемостью и последующим развитием биполярного расстройства, МакКейб подчеркнул, что большинство людей, получавших в школе отличные оценки, не испытывают проблем с психическим здоровьем.

Осенью 2009 году ученые из США выяснили, что примерно в половине случаев биполярное расстройство проходит с возрастом. Обнаруженную закономерность исследователи связали с тем, что в возрасте около 25 лет происходит созревание префронтальной коры головного мозга.