Кровь больше не смогут перелить пациенту без его письменного согласия

Беларусь расширяет права донора крови и пациента, который её получает. Палата представителей одобрила сегодня проект закона о донорстве крови и ее компонентов.

Документ регулирует процессы заготовки, переработки, хранения и переливания крови, а также использования её компонентов для оказания медпомощи. В частности, предусмотрено, что кровь не смогут перелить пациенту без его письменного согласия. В законе прописаны также такие понятия, как автодонорство, защита пациента и возмещение вреда.

Игорь Спильниченко, член постоянной комисии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физкультуре, делам семьи и молодежи:

Обязательно письменное согласие. В ситуациях, когда пациент находится без сознания, переливание крови может осуществляться по согласию одного из супругов, а если пациент несовершеннолетний — то по согласию родителей или опекунов. В случае экстренной необходимости вопрос о переливании крови решает врач или консилиум врачей.

Как заявляют в Минздраве, медучреждения Беларуси донорской кровью обеспечены полностью. Запасы на тысячу человек составляют сегодня более 20 литров. Новый закон может пополнить ряды доноров. Он также восполнит правовой пробел по реализации препаратов крови на территории нашей страны. Перерабатывать кровь можно будет также на экспорт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».