Криосауна: баня наоборот

Криотерапия, или оздоровление холодом, становится очень популярной процедурой. (ВИДЕО)

Красоту и здоровье спасет …холод. К такому выводу приходит каждый, кто хотя бы раз посетил криосауну. В нижнем белье, валенках и войлочных рукавицах человек на 2-3 минуты по шею погружается в слой паров жидкого азота, смешанных с воздухом. Стартовая температура –120 градусов, финишная –180. Именно этот термический промежуток и обладает исцеляющим эффектом.

Звучит не очень-то заманчиво. Секрет притягательности криосауны кроется в том, что среди бушующих гормонов в большом количестве присутствуют эндорфины, они же гормоны счастья. Благодаря этому холод не кусается, а вызывает только положительные эмоции. Тем более что влажность в кабине криосауны сведена к нулю. Поэтому сеанс холодотерапии ничем не похож на прогулку в неглиже в десятиградусный мороз. Правда, первый раз редко обходится без легкого шока, но в любом случае криосауну вы покинете окрыленными и счастливыми, как в пору первой влюбленности.

И это далеко не все целебные свойства холода. Он также полезен при некоторых кожных заболеваниях, бронхиальной астме, сахарном диабете. И никто не отменял положительного влияния холодотерапии на иммунитет организма в целом. Особенно полезно посетить криосауну накануне резкой смены климата. Наконец, это незаменимое оружие в борьбе с целлюлитом.

Однако любое лечение требует терпения и времени. После одного сеанса криотерапии чуда не произойдет. Поддерживать организм в тонусе тоже будет только регулярное посещение криосауны.

Нельзя забывать, что криотерапия – сильнейший стресс для организма, поэтому наряду с многочисленными «за» могут быть и «против», о которых вам должен рассказать врач. Кроме того, криосауна, из-за размеров кабинки, не подойдет людям маленького роста. А вот возраст значения не имеет. Чем раньше вы пристраститесь к этой процедуре, тем лучше. Тогда и старость с ее болезнями придет намного позже, чем ей положено по паспорту.