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Красота - признак здоровья

03 апреля 2007 14:21
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"Здоровье. Сила. Красота". Под таким названием в Гомеле проходит IV Международная выставка-ярмарка. Более 30 предприятий и компаний Беларуси и России представили широкий выбор продуктов питания, предметов быта, спортивного инвентаря, парфюмерии, косметики и текстильных принадлежностей. Цель - укрепление здоровья, а также пропаганда здорового образа жизни. Во время работы выставки будут проводиться презентации, обучающие семинары и консультации специалистов по профилактике различных заболеваний. Здесь же можно будет посетить салон красоты, выбрать зал для занятий спортом и ознакомиться с методами нетрадиционной медицины.
# Здоровье

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