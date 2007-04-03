Красота - признак здоровья

"Здоровье. Сила. Красота". Под таким названием в Гомеле проходит IV Международная выставка-ярмарка. Более 30 предприятий и компаний Беларуси и России представили широкий выбор продуктов питания, предметов быта, спортивного инвентаря, парфюмерии, косметики и текстильных принадлежностей. Цель - укрепление здоровья, а также пропаганда здорового образа жизни. Во время работы выставки будут проводиться презентации, обучающие семинары и консультации специалистов по профилактике различных заболеваний. Здесь же можно будет посетить салон красоты, выбрать зал для занятий спортом и ознакомиться с методами нетрадиционной медицины.