Конгресс США сказал «Да» реформе системы здравоохранения

Исторический законопроект был принят с перевесом в три голоса.

В ближайшее время документ отправится на подпись к Президенту Бараку Обаме. Реформа здравоохранения была главной внутриполитической задачей американского лидера и одним из пунктов его предвыборной программы.

В США нет бесплатной медицины, а за услуги врача платят страховые компании. Полис на одного человека в среднем стоит от 3,5 тысяч долларов в год. Далеко не все американцы могут себе позволить его купить. А это приводит к огромным проблемам в сфере здравоохранения. Реформа сделает страхование более доступным. Полисы получат 32 из 36 миллионов человек, у которых их пока нет.