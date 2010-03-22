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Конгресс США сказал «Да» реформе системы здравоохранения

22 марта 2010 10:36
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Исторический законопроект был принят с перевесом в три голоса.

В ближайшее время документ отправится на подпись к Президенту Бараку Обаме. Реформа здравоохранения была главной внутриполитической задачей американского лидера и одним из пунктов его предвыборной программы.

В США нет бесплатной медицины, а за услуги врача платят страховые компании. Полис на одного человека в среднем стоит от 3,5 тысяч долларов в год. Далеко не все американцы могут себе позволить его купить. А это приводит к огромным проблемам в сфере здравоохранения. Реформа сделает страхование более доступным. Полисы получат 32 из 36 миллионов человек, у которых их пока нет.

# Здоровье

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