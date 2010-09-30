Концерты классической музыки для беременных, начиная с ноября, будут проводить в Витебске

Витебская областная филармония готовится к реализации уникального для Беларуси творческого проекта.

Художественный руководитель Нелли Мацаберидзе рассказала «Р », что репертуар подбирается совместно с врачами по материалам научных исследований о благотворном влиянии отдельных композиций на самочувствие беременной женщины и ее ребенка. Кроме того, будущих мам артисты будут учить колыбельным песням. Участие в субботних встречах в филармонии примут также психологи, педиатры, гинекологи и другие специалисты сферы здравоохранения.

Подобные проекты — хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика. Кстати, наиболее благоприятной музыкой для беременных считаются произведения Бетховена, Моцарта, Вивальди и Чайковского.