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Концерты классической музыки для беременных, начиная с ноября, будут проводить в Витебске

30 сентября 2010 07:10
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Витебская областная филармония готовится к реализации уникального для Беларуси творческого проекта.

Художественный руководитель Нелли Мацаберидзе рассказала «Р », что репертуар подбирается совместно с врачами по материалам научных исследований о благотворном влиянии отдельных композиций на самочувствие беременной женщины и ее ребенка. Кроме того, будущих мам артисты будут учить колыбельным песням. Участие в субботних встречах в филармонии примут также психологи, педиатры, гинекологи и другие специалисты сферы здравоохранения.

Подобные проекты — хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика. Кстати, наиболее благоприятной музыкой для беременных считаются произведения Бетховена, Моцарта, Вивальди и Чайковского.

# Здоровье

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