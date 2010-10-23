Компьютерные клубы для инвалидов по зрению работают в Витебской области

В области проводят виртуальный ликбез для тех, кто окружающий мир воспринимает по-особому. Здесь открыли сразу 6 компьютерных клубов для инвалидов по зрению.

Пообщаться по скайпу Витебское отделение Белорусского товарищества инвалидов по зрению теперь может с коллегами из любого уголка страны. Девушка на экране передает привет из Бреста. На связь выходят и со Швецией, и с Россией. Сейчас полностью незрячий Роман из Санкт-Петербурга делится с витебчанами своим опытом работы на компьютере.

Шаг к прозрению люди с белой тростью из Витебска теперь могут сделать, переступив порог этого клуба. Компьютерной грамоте здесь бесплатно научат любого желающего.

Александр Дубко, председатель витебского объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Ежемесячно 12 человек проходят курсы, обучаются. А наша задача, уже после этих курсов, чтобы они могли прийти к нам и продолжить свои занятия. В Витебской области на сегодня уже прошли курсы около 300 человек и очень многие сами обучились на компьютере.

Заядлый шахматист Владимир Иванович – тоже самоучка. 8 лет назад сделал верный ход – научился пользоваться компьютером. Сейчас в свою любимую игру играет с «говорящей» программой. Компьютерные возможности для него теперь также безграничны, как интернет-простор. Без ПК – никуда.

Владимир Пупин, руководитель шахматно-шашечного клуба витебского объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Книгу я получаю в текстовом формате, потом могу ее записать в mp3, закачать на сотовый телефон, и он мне будет читать эту книжку везде, где хочешь.

Разобраться незрячему в улицах города поможет и «умный» телефон. Он может заменить даже собак-поводырей. Дмитрию со своим смартфоном не страшно заблудиться в любой точке города. Через интернет он тут же может выйти на связь с клубом и запросить любую справку.

Благодаря специальным программам любой незрячий человек с нуля всего за несколько месяцев может стать настоящим оператором ПЭВМ. Неприхотливым же компьютерным пользователям достаточно выучить всего несколько горячих клавиш. И голос станет проводником в компьютерном мире, комментируя каждый шаг.

Такие компьютерные клубы уже появились в Лепеле, Докшицах, Шарковщине, Орше и Полоцке. До конца года они откроются во всех райцентрах области.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания «СТВ», Витебск.