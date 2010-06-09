Клещи стали кусать минчан в два раза чаще: с начала мая пострадали 1500 человек

Опасные насекомые обнаружены в лесных массивах Слепянки, Степянки и возле Цнянского водохранилища. После проведенных в этих местах скосов травы, вырубки кустарников и дезобработки кровососы вновь вернулись к насиженным местам.

А вот, городские парки и скверы по-прежнему остаются зоной свободной от клещей. Во избежание нежелательных встреч с коварными членистоногими специалисты советуют не заходить в дебри лесных массивов.

Ольга Володкович, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

– В этом году с укусом клещей в поликлиники города обратилось практически в два раза больше людей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует не только о том, что клещи стали активнее, а говорит о том, что наша информация дошла до населения, люди очень сознательно относятся к своему здоровью.