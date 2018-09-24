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Китайские медики провели мастер-класс по иглоукалыванию в Минской больнице

24 сентября 2018 19:07
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Новости Беларуси. Обмен опытом и молодыми специалистами. 24 сентября Минскую областную клиническую больницу посетила делегация из Китайской Народной Республики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Китайские медики провели мастер-класс по иглоукалыванию в Минской больнице-1

Гости ознакомились с работой центра традиционной китайской медицины. Специалисты из Поднебесной провели мастер-классы по иглоукалыванию, обсудили с белорусскими коллегами вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе обучение китайских врачей на базе белорусских учреждений образования и возможность посещения нашими студентами Китая.

Китайские медики провели мастер-класс по иглоукалыванию в Минской больнице-4


В рамках поездки китайская делегация также посетила медицинскую академию последипломного образования. Кстати, в 2018 году уже были подписаны соглашения между Белорусским государственным медицинским университетом и Шэнсийским университетом китайской медицины, а также между Белорусским государственным университетом и университетом Шанхая.

Подробнее – в видеоматериале

# Беларусь-Китай # Здоровье # Фотофакт

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