Нынешняя неделя – долгожданный отдых для белорусских школьников. Семь дней свободного времени. Как им распоряжаются дети, взрослым иногда и невдомек. Многие ребята меняют возможность пообщаться со сверстниками и заняться спортом на виртуальную реальность.

Сергей – самый обычный белорусский школьник. Он, как и многие его сверстники, почти все свое свободное время он проводит у монитора. Компьютер сегодня доступен каждому белорусскому школьнику. Родители зачастую наивно полагают, что он помогает в учебе их чадам.

Константин – обитателям сети больше известен как «Солар». В игре – большую часть жизнь. Стаж – 15 лет. Уверенность в том, что игра может быть спортом уже в прошлом, а вот ощущение зависимости абсолютно реальное.

Константин, геймер:

Законы, которые существуют в нашем мире, в реальном полностью аннулируются. В компьютере он может получить все то, чего не получает в обыденной жизни.

Виктор Петухов, директор гомельской гимназии №58 им. Ф.П. Газа:

Если раньше были одни приоритеты, то сейчас приоритеты все чаще завязываются на Интернете и компьютере. К чему это приведет, я не знаю.

Киберзависимость рассматривается медиками наравне с алкогольной и наркотической зависимостями. И занимаются этим не школьные психологи, а квалифицированные психиатры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Мищенко, заведующая отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы:

Дети становятся менее открытыми, менее дружелюбными. Очень часто, особенно у мальчиков, наблюдается агрессивные и девиантные тенденции в поведении.

Проблема поднималась несколько лет назад, когда центром игромании были частные компьютерные клубы. Сейчас же даже в полумиллионном Гомеле их можно сосчитать по пальцам. Проблема ушла в уютные квартиры и стала семейной.

Протоиерей Вадим Качан, настоятель церкви в честь иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» Гомеля:

Родители, купив ребенку компьютер и поставив ряд программ, как утверждает реклама, развивающих, порой совершенно снимают с себя всякую родительскую ответственность за то, что будет с этим ребенком.

Объединить усилия в деле спасения детей в Гомеле решили педагоги и православные священники. Уже в ближайшее время в школах начнется эксперимент по воспитанию православного отношения к «виртуальному другу» – компьютеру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако специалисты уверены, что главная роль в вопросе отведена все же родителям.