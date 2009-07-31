Каждый четвертый белорус страдает ожирением

Об этом сообщила журналистам врач-эндокринолог кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Елена Шишко.

По данным ВОЗ, около 1 млрд. жителей планеты сегодня страдают от избыточного веса, в том числе 300 млн. – от ожирения. В Беларуси, по информации Минздрава, избыточным весом страдает 53% населения, с диагнозом ожирение на медучете состоят свыше 8,5 тысяч человек. Количество больных растет на 3 тысячи человек ежегодно, 50% из них – дети и подростки, передает корреспондент БЕЛТА.

Эти цифры вызывают огромное беспокойство медиков по поводу здоровья нации. Ожирение и избыточный вес приводят к массе заболеваний. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет 2-го типа, возникают также онкологические проблемы. Продолжительность жизни человека, страдающего ожирением, сокращается на 2 года, а если он еще и болен сахарным диабетом, то его жизнь укорачивается на 8 лет.

Основной причиной избыточного веса белорусов медики называют неправильное питание. Согласно исследованиям ВОЗ, здоровье человека на 10% зависит от генетических факторов, на 5-10% – от экологических условий, на 5-10% – от состояния медицины и на 70-80% – от питания и образа жизни. Однако, отмечает Елена Шишко, эти цифры не известны широко, и среднестатистический белорус испытывает недостаток в информации о правильном питании и здоровом образе жизни. Только 10% белорусов питаются правильно, остальные не приучены к этому с детства.