Каждая третья рыба из Рейна - отравленная

Отмечается, что содержание в рыбе диоксинов и полихлорированных дифенилов превышает установленные в ЕС нормы. В этой связи министерство окружающей среды ФРГ во избежание отравлений рекомендовало есть в месяц не более 200 граммов пойманной в Рейне рыбы.
Ранее разрешенное количество было большим. Допускалось съедать в месяц от четырех до пяти порций по 230 граммов. Рекомендации касаются, прежде всего, любителей рыбной ловли. Отмечается, в частности, что чем старше и больше рыба, тем более велика вероятность, что ее мясо отравлено, пишет Лента.ру.