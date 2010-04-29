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Каждая третья рыба из Рейна - отравленная

29 апреля 2010 10:03
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С 2006 по 2010 годы специалисты исследовали в общей сложности 480 рыб. На территории земли Рейнланд-Пфальц было взято 63 смешанных пробы, 23 из которых подтвердили наличие в мясе рыб ядовитых веществ, сообщает Welt со ссылкой на доклад министерства окружающей среды.

Отмечается, что содержание в рыбе диоксинов и полихлорированных дифенилов превышает установленные в ЕС нормы. В этой связи министерство окружающей среды ФРГ во избежание отравлений рекомендовало есть в месяц не более 200 граммов пойманной в Рейне рыбы.

Ранее разрешенное количество было большим. Допускалось съедать в месяц от четырех до пяти порций по 230 граммов. Рекомендации касаются, прежде всего, любителей рыбной ловли. Отмечается, в частности, что чем старше и больше рыба, тем более велика вероятность, что ее мясо отравлено, пишет Лента.ру.

# Здоровье

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