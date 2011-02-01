Катаракта. Симптомы, лечение и профилактика

Катаракта — офтальмологическое заболевание, связанное с помутнением хрусталика глаза. Болезнь может развиться, например, под воздействием излучения, либо в результате некоторых заболеваний, в частности сахарного диабета. В большинстве своем катаракта — это естественный результат старения.

Дулуб Людмила Владимировна, заведующий офтальмологическим отделением 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук:

У детей среди офтальмологических проблем чаще развивается близорукость, дальнозоркость, косоглазие и встречаются различные травмы. Среди взрослого населения чаще встречаются катаракта, которой страдают 50% больных, глаукома, отслойка сетчатки и дистрофия сетчатки.

Строение человеческого глаза напоминает устройство фотоаппарата, роль объектива в нем выполняет система линз, в числе которых и хрусталик, он фокусирует изображение на сетчатке глаза, которую можно сравнить с пленкой в фотоаппарате. Пока хрусталик прозрачный, мы видим четко, но стоит ему помутнеть — картинка размывается и затягивается туманом. Именно с такого изменения начинает свое развитие катаракта. Помимо белесого тумана и нечеткости, симптомами недуга могут явиться лучистость и блики ярких источников света, двоение изображения при чтении и зрении вдаль, а также ухудшение видимости при ярком солнечном свете.

Раньше из-за того, что хирургия при этом заболевании была весьма агрессивной, операции проводились на стадии зрелой катаракты. Сегодня офтальмологи перешли от хирургии больших разрезов к бесшовным микрооперациям. Западная технология удаления катаракты — факоэмульсификация была разработана в 60-х годах прошлого века, с тех пор этот метод постоянно совершенствуется.

Для проведения операции по удалению катаракты расширяется зрачок и делается маленький прокол, вскрывается передняя капсула хрусталика и снимается ее верхний диск, теперь дело за факоэмульсификатором, специальным безопасным для окружающей ткани ультразвуком, этот аппарат разрушает пораженный хрусталик и удаляет его из глаза. Такие операции проходят под местной анестезией при сознании пациента и без боли. Уже через несколько часов после вмешательства человек может полноценно видеть, а при имплантации чудо-линзы мультифокального хрусталика видеть превосходно.

Ольга Бутеня, врач-офтамолог:

Люди, которые имеют хорошую сетчатку и не имеют атеросклеротических изменений в головном мозге, в сосудах сетчатки и в сосудах всего организма, смогут иметь зрение значительно выше, чем единица, выше, чем они видели в молодости.

Профилактика офтальмологических заболеваний

Людмила Дулуб:

Каждое утро самостоятельно проверяйте свое зрение: закрывайте сначала один глаз, затем второй, обратите внимание, одинаково ли они видят. Обратите внимание, не появляются ли радужные круги при взгляде на источник света, это может наблюдаться при повышении давления. Если появляется пелена перед глазом, это может быть симптом заболевания сетчатки. При этом могут появляться искажения при чтении: смотришь на буквы, а они кривые. Если человек болен сахарным диабетом, не надо ждать, пока начнет ухудшаться зрение. Во-первых нужно хорошо лечить основное заболевание, во-вторых нужно проверять зрение не тогда, когда оно ухудшиться, а регулярно раз в год. Когда человек всю ночь проводит за компьютером на близком расстоянии, глазная мышца постоянно находится в спазмированном состоянии, это может привести к развитию близорукости. Есть еще один интересный диагноз, о котором мы раньше не знали — компьютерный сидром, синдром сухого глаза. Когда человек долго и внимательно смотрит на экран дисплея, редко моргает, то меньше вырабатывается слезы, глаз сохнет, появляется покраснение глаз, боль. Морковь, капуста, черника — это то, что полезно для глаз. Нужно кушать меньше жирного, не злоупотреблять с возрастом крепким чаем.

С моментом вступления человека во взрослый возраст человеку нужно пристально следить за своим здоровьем и состояние зрения. Хотя бы раз в год нужно посещать врача офтальмолога. Отсутствие физической активности и ошибки в питании также приводят организм к дисбалансу, который отражается и на зрении.