Как выбрать и приготовить пельмени без вреда для здоровья?

Марта Марудова, диетолог:

Пельмени состоят из пресного теста: мука, вода и яйцо. И начинка – это мясо либо рыба, специи, картофель, капуста, зелень, лук. В принципе к составу не придраться: такой продукт действительно замечательный.

На белорусские столы пельмени, предположительно, попали из Сибири. У суровых жителей уральских гор блюдо имело ритуальное значение: воплощало принесение в жертву всех видов скота, которыми владел человек. Однако для тех, кто рос во времена советского строя, лепка стала настоящей семейной традицией, к которой с удовольствием присоединялись все домочадцы. В современных реалиях такая коллективная кулинария почти себя изжила. И вытеснил её масс-маркет. Марта Марудова:

Современные пельмени грешат тем, что состав там далек от идеального. Состав на 10-15 строчек, там и ароматические добавки, вместо мяса там соя, шпик и еще какие составляющие.

Для тех, кто категорически не желает пачкать руки в муке и фарше, готовая магазинная продукция станет неплохой альтернативой. Но только в том случае, если внимательно читать, что написано на упаковке. Марта Марудова:

Первое, на что стоит обратить внимание – то, что пельмени должны быть группы А, то есть содержание мяса по стандартам Республики Беларусь у них не менее 80%.

Пельмени на магазинных полках отличаются высоким калоражем. Поэтому от излюбленных заправок, даже абсолютно здоровому человеку, следует отказаться. Марта Марудова:

Правильным гарниром к пельменям будет не майонезный соус, а, например, зеленый салат, заправленный небольшим количеством оливкового масла.

Диетологи настаивают: правильно приготовленные домашние пельмени можно употреблять в пищу ежедневно, но с небольшой оговоркой. Марта Марудова:

Если мы будем их есть, то лучше в первую половину дня, например, на завтрак и в количестве небольшом: 2-4 штучек в зависимости от их размера.