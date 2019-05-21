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Как выбрать и приготовить пельмени без вреда для здоровья?

21 мая 2019 09:13
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Марта Марудова, диетолог:   
Пельмени состоят из пресного теста: мука, вода и яйцо. И начинка это мясо либо рыба, специи, картофель, капуста, зелень, лук. В принципе к составу не придраться: такой продукт действительно замечательный.  

Как выбрать и приготовить пельмени без вреда для здоровья? -1

На белорусские столы пельмени, предположительно, попали из Сибири. У суровых жителей уральских гор блюдо имело ритуальное значение: воплощало принесение в жертву всех видов скота, которыми владел человек. Однако для тех, кто рос во времена советского строя, лепка стала настоящей семейной традицией, к которой с удовольствием присоединялись все домочадцы. В современных реалиях такая коллективная кулинария почти себя изжила. И вытеснил её масс-маркет.  

Марта Марудова:   
Современные пельмени грешат тем, что состав там далек от идеального. Состав на 10-15 строчек, там и ароматические добавки, вместо мяса там соя, шпик и еще какие составляющие.    

Как выбрать и приготовить пельмени без вреда для здоровья? -4

Для тех, кто категорически не желает пачкать руки в муке и фарше, готовая магазинная продукция станет неплохой альтернативой.   

Но только в том случае, если внимательно читать, что написано на упаковке.     

Марта Марудова:     
Первое, на что стоит обратить внимание то, что пельмени должны быть группы А, то есть содержание мяса по стандартам Республики Беларусь у них не менее 80%.       

Как выбрать и приготовить пельмени без вреда для здоровья? -7

Пельмени на магазинных полках отличаются высоким калоражем. Поэтому от излюбленных заправок, даже абсолютно здоровому человеку, следует отказаться.       

Марта Марудова:     
Правильным гарниром к пельменям будет не майонезный соус, а, например, зеленый салат, заправленный небольшим количеством оливкового масла.      

Как выбрать и приготовить пельмени без вреда для здоровья? -10

Диетологи настаивают: правильно приготовленные домашние пельмени можно употреблять в пищу ежедневно, но с небольшой оговоркой.    

Марта Марудова:    
Если мы будем их есть, то лучше в первую половину дня, например, на завтрак и в количестве небольшом: 2-4 штучек в зависимости от их размера.    

Как выбрать и приготовить пельмени без вреда для здоровья? -13

Пельмени – пища довольно тяжелая. Поэтому пациентам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стоит вводить это блюдо в рацион с крайней осторожностью. Это касается и тех, кто следит за фигурой. Жирной сметане, кетчупу и майонезу – бой. Отдавать предпочтение следует нежирным сортам мяса, например, птице или кролику. Пшеничную муку можно заменить овсяными отрубями и кукурузным крахмалом. И, конечно, забываем о жарке.      

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Еда

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