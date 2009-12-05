Как рассказать своему ребенку об интимной жизни?

Начинать половое воспитание ребенка нужно не в 3 и не в 5 лет, а с момента рождения.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры экологии человека БГУ, председатель предметной методической комиссии по разделу “Охрана материнства и детства” Татьяна Дюбкова:

— Половое воспитание нельзя рассматривать вне нравственного воспитания человека в целом. Это его неотъемлемая составная часть. Начинать половое воспитание ребенка нужно не в 3 и не в 5 лет, а с момента рождения.

Первый шаг на пути к успеху в половом воспитании — научить малыша правильно называть половые органы. Следующий шаг — научить ребенка ухаживать за интимными частями тела.

Интимный — это значит очень личный. Объясните ребенку, что рассказывать о своих половых органах, а тем более демонстрировать их окружающим в обществе не принято. Однако убедите малыша, что он должен рассказать вам, если пенис воспалится или будет травмирован, или кто—то ударит его по яичкам. Ведь речь идет о самом важном — о здоровье.

Объясните ребенку, что никто не имеет права прикасаться к его половым органам, ласкать их, трогать руками. Если это произошло, ребенок должен обязательно рассказать о случившемся своим родителям. Вы должны понимать, что речь может идти о сексуальном насилии над вашим ребенком, и эта информация может спасти ему жизнь.

Несколько советов, что и как рассказывать детям об интимной жизни от Татьяны Дюбковой:



1. Ответы на вопросы малыша всегда должны быть правдивыми. Но объем информации должен соответствовать возрасту ребенка.



2. Никогда не унижайте ребенка за его поступки, связанные с половым влечением. Соблюдайте неприкосновенность личности малыша: обсуждайте только конкретные действия, а не самого ребенка.



3. Объясните подростку, что происходит в организме в период полового созревания. Доказано, что половое просвещение и грамотное половое воспитание не способствуют более ранним сексуальным контактам.



4. Акцентируя внимание на безвредности воздержания в подростковом возрасте, оставляйте ребенку шанс на альтернативные варианты поведения. Воспитывайте по принципу “есть много путей — выбирай лучший”.



5. Научите ребенка говорить “нет”. Подросток должен знать, что он не обязать вступать в сексуальные контакты, чтобы быть как все.

Источник: «НГ»