Как при помощи меда избавиться от целлюлита и сделать кожу более бархатистой и эластичной?

Кто из нас откажется от сеанса классического ручного массажа? А если добавить в эту процедуру пару-тройку ложек меда, то она будет не только намного приятнее, но и во 100 крат полезнее.

Во-первых, ничто так не улучшает обмен веществ, как результат труда неугомонных пчел. Во-вторых, он способен вернуть нашей коже самое ценное – молодость.

Александр Трус, массажист:

Мед обладает биологически активными веществами. Он питает кожу, а также сорбирует токсины с ее поверхности.

После воздействия медового массажа кожа становится более бархатистой, упругой и эластичной.

И это еще далеко не весь перечень целебных свойств меда. Медовый массаж – находка для тех, кто мечтает избавиться от целлюлита. Правда, в этом случае только одного медового массажа будет недостаточно.

Александр Трус, массажист:

В лечении целлюлита медовый массаж завоевал пальму первенства. Именно в комплексном лечении: использование антицеллюлитных методик, питание, физические упражнения, сам медовый массаж как одно из дополнений.

Наконец, эта процедура – лучшее успокоительное средство. После сеанса медового массажа не останется и следа от усталости, плохого настроения, стресса или депрессии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Однако на каждую бочку меда найдется ложка дегтя. К сожалению, не все могут доставить себе такое удовольствие. Как и любая косметологическая процедура, медовый массаж имеет противопоказания.

Александр Трус, массажист:

Учитывается аллергическая реакция, нет ли у клиента аллергии на продукты пчеловодства, проводится тест: мед наносится на предплечье на 10-15 минут, и если нет никаких изменений, то используется медовый массаж.

Кроме того, эта процедура противопоказана во время беременности, при сердечной недостаточности, психической неуравновешенности, заболеваниях кожи, варикозном расширении вен, в период лихорадочного состояния и простудных заболеваний. Если сейчас все это не имеет к вам никакого отношения, то независимо от вашего возраста можно смело наслаждаться медовым массажем.

Процедура начинается с разогревающего мышцы общего массажа. Затем на кожу наносится натуральный мед. Он может быть любого происхождения – цветочный, липовый или гречишный, главное – в чистом виде, без каких-либо добавок.

Единственным дополнением и только через пару сеансов могут служить ароматические масла, если, конечно, они не вызывают аллергической реакции и не раздражают нервную систему.

В сочетании с ароматерапией медовый массаж даст еще более ощутимый результат. Однако для его достижения требуется, конечно, не один сеанс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Трус, массажист:

Курс включает 8-12 процедур. Можно сочетать или с антицеллюлитными, или с аппаратными методиками массажа.

Если курс состоит только из одного медового массажа, то выбираются определенные зоны (спина, бедра, ягодицы, живот) и массаж делается через день. Потому что если делать каждый день, кожный покров не будет восстанавливаться, а он должен отдыхать.

Если же делается массаж каждый день, то выбираются определенные зоны (один день – живот, бедра, второй день – спина, ноги, ягодицы).

И так 2-3 раза в год. Только при регулярном проведении медового массажа ваша кожа всегда будет в безупречном состоянии. Но и после первого сеанса вы почувствуете себя как минимум лет на пять моложе.