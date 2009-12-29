Как остаться здоровым, пережив праздники

Опасайтесь некачественных продуктов. Недавно ГУБЭП МВД пресечен незаконный промысел по добыче черной икры в Калмыкии и ее реализации в Беларуси. Скоропортящийся продукт в течение двух суток перевозился без холодильника и поставлялся на прилавки Комаровки уже испорченным. В антисанитарных условиях хранилось и 200 кг угря вперемешку с 50 кг сига, которые предприимчивый житель курортного поселка Нарочь, закоптив, также готовил к продаже.

Изобличили стражи правопорядка и недобросовестных торговцев из Ждановичей, которые в двух торговых контейнерах сгрузили почти 1355 кг мясных изделий с просроченными и перебитыми сроками годности продукции.

В Гродно под видом молдавского коньяка «Черный аист» продавали обыкновенную, слегка закрашенную жидкость для омывания стекол «Максимка», а в Ивацевичах был организован подпольный цех по розливу фальсифицированной водки «Пшеничная Хвиля» торговой марки «Полтавский ликероводочный завод».

Всего в этом году изъяли 4 железнодорожные цистерны (240 тысяч литров) некачественного алкоголя, сообщает «Р».