Как остаться здоровым, пережив праздники

Изобличили стражи правопорядка и недобросовестных торговцев из Ждановичей, которые в двух торговых контейнерах сгрузили почти 1355 кг мясных изделий с просроченными и перебитыми сроками годности продукции.
В Гродно под видом молдавского коньяка «Черный аист» продавали обыкновенную, слегка закрашенную жидкость для омывания стекол «Максимка», а в Ивацевичах был организован подпольный цех по розливу фальсифицированной водки «Пшеничная Хвиля» торговой марки «Полтавский ликероводочный завод».
Всего в этом году изъяли 4 железнодорожные цистерны (240 тысяч литров) некачественного алкоголя, сообщает «Р».