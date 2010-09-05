Как не стать жертвой тихой охоты: грибов бояться — в лес не ходить

На Брестчине зафиксированы первые случаи отравления, один человек умер. По мнению специалистов, главная причина — неправильное приготовление грибов.

Тихой охотой Кирилл заболел с раннего детства Сначала в лес брали родители, потом и сам стал ходить по грибы-по ягоды. Казалось, заядлый грибник каждый гриб знает. Но нынешний сезон принес неприятный сюрприз

Кирилл Шамардин:

Думал, разбираюсь в грибах. Но несколько недель назад поехали с друзьями в лес, собрали, приготовили. Стало плохо – вызвали скорую. Оказалось, отравился. Почти 3 недели пролежал.

Врачи констатируют — гриб пошёл, жди беды. В Брестской области только за последнюю неделю зафиксировано три случая отравления грибами. Причем, один из них закончился летальным исходом. Потому предупреждают медики: почувствовав недомогание, нужно тут же обратиться за помощью.

Галина Дуль, заведующая отделением гигиены питания областного центра гигиены и эпидемиологии города Бреста:

Основные симптомы при пищевых отравлениях грибами — это многократная рвота, жидкий стул, повышение температуры, головная боль, может быть, даже галлюцинации.

Впрочем, грибов бояться – в лес не ходить. Нужно просто чётко знать, какой гриб можно класть в лукошко, а какой лучше оставить на месте. Сомнительные лесные экспонаты даже в руки брать опасно. Например, яд бледной поганки — самого ядовитого гриба наших лесов — способен убить человека в считанные минуты

Петр Касянюк, начальник отдела лесного хозяйства Брестского государственного лесохозяйственного объединения:

Самый лучший способ, чтобы не попасть на ядовитый гриб: первое – никогда не брать неизвестный гриб. Нельзя собирать грибы вдоль автомагистралей, они аккумулируют вредные вещества.

В разных странах грибы собирают по-разному. Например, в Швейцарии царь-гриб наших лесов – боровик — не пользуется популярности, в США едят только искусственно выращенные грибы. Наши любители тихой охоты, рискуя своим здоровьем и здоровьем близких, уповая на случай, срезают даже условно съедобные – поддубники, свинушки, сыроежки. Но стоит помнить, что есть грибы можно все, но некоторые только один раз.