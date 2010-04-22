Кабінет замяшчальнай тэрапіі адкрылі ў Салігорску, на базе гарадскога наркадыспансера
Фінансамі дапамог Глабальны фонд барацьбы са СНІДам, сухотамі і малярыяй. Нарказалежных мясцовыя медыкі будуць лячыць з дапамогай метадону.Такі кабінет – першы ў вобласці. Аналагічныя – працуюць у Мінску, Гомелі і Светлагорску. Паводле спецыялістаў, метад замяшчальнай тэрапіі дапамагае вярнуць наркаманаў да нармальнага жыцця ў грамадстве, а таксама садзейнічае зніжэнню колькасці злачынстваў на наркатычнай глебе.