Прямой эфир

Кабінет замяшчальнай тэрапіі адкрылі ў Салігорску, на базе гарадскога наркадыспансера

22 апреля 2010 20:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Фінансамі дапамог Глабальны фонд барацьбы са СНІДам, сухотамі і малярыяй. Нарказалежных мясцовыя медыкі будуць лячыць з дапамогай метадону.Такі кабінет – першы ў вобласці. Аналагічныя – працуюць у Мінску, Гомелі і Светлагорску. Паводле спецыялістаў, метад замяшчальнай тэрапіі дапамагае вярнуць наркаманаў да нармальнага жыцця ў грамадстве, а таксама садзейнічае зніжэнню колькасці злачынстваў на наркатычнай глебе.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
22 апреля 2010 14:25

В Южной Корее зафиксирована вспышка ящура

21 апреля 2010 15:51

Занарацкая амбулаторыя стала лепшай па выніках адмысловага рэспубліканскага конкурса

19 апреля 2010 11:05

Из-за вулканического облака медики рекомендуют ограничить пребывание на улице в дождь