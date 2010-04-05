Прямой эфир

К середине года в минских поликлиниках впервые заработают общественные советы

05 апреля 2010 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Практика таких организаций в школах уже доказала свою эффективность.

Их цель – оценка работы учреждения из первых уст. В состав совета поликлиники может попасть каждый. У клиентов появится возможность напрямую предлагать идеи по улучшению врачебной работы. Такой эксперимент расценивается как развитие доступности и качества медпомощи.

Дмитрий Пиневич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мы хотели инициативности наших граждан, предложений, еще раз послушать другую сторону. Без контакта не может быть позитивного момента, как не может быть позитивного момента работы любого учреждения без контакта с населением. Просто пытаемся найти еще одни контакты.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2010 12:52

Каток у Дворца Спорта продолжает радовать минчан до 2 мая

02 апреля 2010 10:09

Власти США уничтожат более 70 миллионов доз вакцины против гриппа А/H1N1

01 апреля 2010 18:01

Первая баня для инвалидов-колясочников открылась в Минске