К середине года в минских поликлиниках впервые заработают общественные советы

Практика таких организаций в школах уже доказала свою эффективность.

Их цель – оценка работы учреждения из первых уст. В состав совета поликлиники может попасть каждый. У клиентов появится возможность напрямую предлагать идеи по улучшению врачебной работы. Такой эксперимент расценивается как развитие доступности и качества медпомощи.

Дмитрий Пиневич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы хотели инициативности наших граждан, предложений, еще раз послушать другую сторону. Без контакта не может быть позитивного момента, как не может быть позитивного момента работы любого учреждения без контакта с населением. Просто пытаемся найти еще одни контакты.