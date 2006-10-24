К переходу на зимнее время следует готовиться заранее

Таково мнение медиков. Поскольку наибольшие негативные последствия от перевода часовых стрелок бывают у ослабленных, переутомленных и больных граждан, в эти дни им необходимо снизить физические и эмоциональные нагрузкиТакже медики рекомендуют принимать витамины, более внимательно отнестись к рациону питания. Особое внимание специалисты также советуют обратить на детей: у некоторых в период адаптации может ухудшиться настроение, возникнуть нарушение аппетита. Адаптация большинства населения к переходу на зимнее время длится около 10-15 дней. А сам переход в этот году произойдет 29 октября в три часа ночи переводом стрелок на один час назад.