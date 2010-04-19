Из-за вулканического облака медики рекомендуют ограничить пребывание на улице в дождь

По прогнозам ученых, в ближайшие дни концентрация вулканической пыли в воздухе над Беларусью увеличится.

Уже минувшей ночью в столице зарегистрирован некоторый рост содержания в атмосфере пылевых частиц, они проходили на безопасной высоте — примерно в 6 километров.

Медики рекомендуют в ближайшее время ограничить пребывание на открытом воздухе во время дождя и не использовать дождевую воду в хозяйственных целях. При этом специалисты отмечают, что концентрация соединений серы в осадках, если они выпадут, будет несущественной и влияние на окружающую среду — минимально.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от активности вулкана и направления ветра. Белорусские авиационные службы контролируют ситуацию, поддерживают связь с коллегами из России, Украины и других европейских стран.