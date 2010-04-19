Из-за вулканического облака белорусские медики рекомендуют ограничить пребывание на улице в дождь

Белорусские медики рекомендуют в ближайшее время ограничить пребывание на открытом воздухе во время дождя и не использовать дождевую воду в хозяйственных целях.

Это связано с тем, что над территорией Беларуси находится вулканическое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана в Исландии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве здравоохранения. По данным Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, вулканическое облако проходит над Беларусью примерно на расстоянии 6 км от земли.

По данным ВОЗ и в соответствии с исследованиями Республиканского научно-практического центра гигиены установлено, что вдыхание атмосферного воздуха, содержащего химические загрязнители в концентрациях ниже рекомендуемых безопасных величин, не приводит к неблагоприятным эффектам, влияющим на здоровье. Однако существуют группы людей с повышенной чувствительностью, чье здоровье ослаблено сопутствующими заболеваниями. Эти люди могут испытывать недомогание, связанное с воздействием атмосферных загрязнителей при их концентрации, равной или близкой к рекомендуемым безопасным значениям. «Возможно, часть пыли будет с осадками вымываться на землю, поэтому мы рекомендуем в ближайшее время ограничить пребывание на открытом воздухе во время дождя и не использовать дождевую воду в хозяйственных целях», — отметили в Минздраве.

Напомним, вечером 16 апреля белорусские физики зарегистрировали над Минском первые следы вулканической пыли на высоте 7-8 км. Концентрация облака была невысокой.