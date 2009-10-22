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Из-за вспышки гриппа в Хабаровске все школьники досрочно отправлены на каникулы

22 октября 2009 08:54
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Решение о переносе каникул, которые продлятся до 1 ноября, принято в управлении образования города по рекомендации санитарной службы края в связи с резким ростом заболеваний учащихся ОРВИ и гриппом.

Из 40 тысяч школьников города заболел каждый третий. "Разобщение школьников позволит остановить дальнейший всплеск заболеваний", - считают эпидемиологи.

Мэрия города предложила руководителям школ, лицеев, гимназий провести родительские собрания по вопросам профилактики гриппа. Запрещены в дни каникул все массовые мероприятия в образовательных учреждениях: соревнования, фестивали, дискотеки, спектакли. Детям рекомендовано воздержаться от посещения кинотеатров, развлекательных центров и других мест большого скопления людей, сообщает NEWSru.com.

По информации управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, к 21 октября в крае зарегистрировано 77 случаев гриппа А/Н1N1, причем переболели 70 школьников.

# Грипп # Здоровье

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