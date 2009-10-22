Из-за вспышки гриппа в Хабаровске все школьники досрочно отправлены на каникулы

Из 40 тысяч школьников города заболел каждый третий. "Разобщение школьников позволит остановить дальнейший всплеск заболеваний", - считают эпидемиологи.
Мэрия города предложила руководителям школ, лицеев, гимназий провести родительские собрания по вопросам профилактики гриппа. Запрещены в дни каникул все массовые мероприятия в образовательных учреждениях: соревнования, фестивали, дискотеки, спектакли. Детям рекомендовано воздержаться от посещения кинотеатров, развлекательных центров и других мест большого скопления людей, сообщает NEWSru.com.
По информации управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, к 21 октября в крае зарегистрировано 77 случаев гриппа А/Н1N1, причем переболели 70 школьников.