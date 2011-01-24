Прямой эфир

Из-за психиатрических клиник Министерство здравоохранения Нидерландов оказалось в центре скандала

24 января 2011 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Интернет попали кадры, условий содержания пациента одной из психиатрических клиник.

Несколько лет санитары привязывали его верёвками к стене, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда в больнице пояснили, что данная мера применяется ради его собственной безопасности и тех людей, кто о нем заботится.

Однако, такое объяснение не устроило Комиссию по правам человека. Ведётся расследование. Помимо этого в ходе проверок клиник по всей стране выявлено ещё более 40 подобных случаев. А в парламенте страны прошли слушания по этому делу. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о законности таких действий.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«Диоксиновый скандал» в Германии станет главной темой заседания Совета ЕС
24 января 2011 12:41

«Диоксиновый скандал» в Германии станет главной темой заседания Совета ЕС

24 января 2011 12:36

В Японии из-за вспышки птичьего гриппа массово истребляют кур

24 января 2011 12:18

В Минске за последнюю неделю обращений к медикам стало больше на 15%