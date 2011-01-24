Из-за психиатрических клиник Министерство здравоохранения Нидерландов оказалось в центре скандала

В Интернет попали кадры, условий содержания пациента одной из психиатрических клиник.

Несколько лет санитары привязывали его верёвками к стене, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда в больнице пояснили, что данная мера применяется ради его собственной безопасности и тех людей, кто о нем заботится.

Однако, такое объяснение не устроило Комиссию по правам человека. Ведётся расследование. Помимо этого в ходе проверок клиник по всей стране выявлено ещё более 40 подобных случаев. А в парламенте страны прошли слушания по этому делу. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о законности таких действий.