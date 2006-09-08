Из России в белорусскую столицу прибыла "поликлиника на колесах"

Медицинский поезд оснащен самым современным медицинским оборудованием. Подобных составов в России всего три, работают они более двенадцати лет и курсируют к самым отдаленным станциям крайнего севера, дальнего востока и Сибири. В Беларусь состав прибыл, скорее, как демонстрационный экспонат. Шесть дней российский диагностический центр курсировал по железнодорожным станциям Беларуси. Прообразом такой разработки, говорят специалисты, послужили поезда времен Великой Отечественной войны. Теперь "поликлиники на колесах" - порой единственная помощь жителям труднодоступных окраин России. Причем, медицинское оборудование позволяет проконсультировать сложных пациентов с любым специалистом через каналы спутниковой связи. Российские железнодорожники представили сразу две новации в области железнодорожной медицины. Одна - поезд, вторая - уникальная автоматизированная система предрейсовых осмотров. Комплекс не только позволяет измерять давление или наличие алкоголя в крови, но и оценивает психоневрологические показания пациента и выдает результат - допуск или не допуск к рейсу.