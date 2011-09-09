Исследователи выяснили, почему еда в самолете бывает безвкусной

Ученые из Университета Манчестера установили, что во всем виноват уровень фонового шума.

Причем, шум способен влиять и на силу вкуса, и на то, как человек воспринимает пищу с точки зрения легкости пережевывания. Так, более сильный фоновый шум снижал в представлении человека сладость или соленость продукта, но по ощущениям пища становилась более хрустящей. Поэтому в целом во время перелета еда нередко кажется безвкусной. По той же причине НАСА дает астронавтам пищу, имеющую ярко выраженный вкус. В космосе люди также не в состоянии оценить вкус продуктов на должном уровне. Не исключено, что и в космосе играет роль фоновый шум.

Данные утверждения были проверены на 48 добровольцах. Им давали сладкие блюда вроде печенья или соленые (чипсы). При этом в наушниках они слушали различные звуки или просто тишину. Чем больше было шума, тем менее соленой или сладкой казалась пища добровольцам, зато она казалась более хрустящей. По словам ученых, все дело в концентрации и объекте сосредоточения внимания. Если шум сильный, то человек фокусируется на нем, а не на еде и ее вкусе.